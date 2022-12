Sei qui: Home » News » Tonali in Serie A, ma non al Milan: il retroscena di mercato

Per la Juventus, è stata una settimana di caos totale, infinite sono state le intercettazioni uscite fuori in questi giorni, avvenute tra gli ormai ex dirigenti bianconeri. Una di queste, riguarda anche un attuale giocatore del Milan.

Si tratta di Sandro Tonali, centrocampista e ormai bandiera del Milan.

Secondo quanto emerso da alcune intercettazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, l’ex dirigente della Juventus Fabio Paratici, in passato, avrebbe voluto portare a Torino, proprio Sandro Tonali, che all’epoca era centrocampista del Brescia.

Tonali, quindi, era una dell’operazioni ponderate della società bianconera, ma poi mai realizzate.

Tonali Milan Juventus Intercettazioni

Milan, Tonali era un obiettivo della Juventus

La Juventus però, aveva anche altri interessi rossoneri, Gianluigi Donnarumma, infatti interessava molto al club bianconero, poi però è finito al Psg.

Oltre a Tonali e Donnaruma, sempre dalle intercettazioni è uscito fuori che sulla lista dei desideri della Juventus, c’erano anche i nomi di Haaland,da poco al Salisburgo, Malen, allora al Psv, Zaniolo, Kulusevski, poi arrivato a Torino e Kumbulla.

Tatiana Digirolamo