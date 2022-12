Verso la Salernitana, tanti assenti per Pioli: ci saranno Theo e Giroud?

Il Milan sta proseguendo la sua preparazione in vista della ripresa del campionato, con i rossoneri che saranno impegnati il 4 gennaio in casa della Salernitana. Per questo match mancheranno sicuramente Ibrahimovic, Florenzi, Maignan e Origi ormai da tempo out, mentre ci sono alcuni giocatori in dubbio, tra cui anche Theo Hernandez e Olivier Giroud.

Milan Pioli Assenze

Theo e Giroud verso l’assenza: la situazione

I due francesi non sono infortunati, ma sono ancora in vacanza dopo la finale del Mondiale e quindi è ancora da capire se ci saranno o meno contro la Salernitana. Come riporta stamattina Tuttosport, il terzino e il centravanti sono attesi a Milanello il 30 dicembre, giorno in cui il resto della squadra rossonera sarà impegnata nell’ultima amichevole di questa sosta contro il PSV Eindhoven.

Tutto ovviamente dipenderà come si presenteranno a Milanello: per entrambi è stato un Mondiale da protagonisti, ma è stato anche un Mondiale faticoso sia fisicamente che mentalmente. La sconfitta in finale poi è stato un duro colpo sia per Theo che per Giroud, che avranno ora grande voglia di riscattarsi in maglia rossonera.