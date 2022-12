Ziyech-Milan, problemi d’ingaggio: la richiesta del calciatore

Il Mondiale in Qatar ha regalato ad Hakim Ziyech l’occasione di riprendersi la scena, occasione che lui non si sta facendo fuggire.

Protagonista oggi nel super quarto di finale contro il Portogallo, il suo futuro è ancora tutto da scoprire, lontano però da Londra.

Frenata Ziyech: la richiesta del calciatore

Il Milan continua a seguirlo, ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’affare per portarlo in Italia è in salita.

A frenare un eventuale affondo sono le richieste del giocatore, ritenute troppo alte dalla dirigenza rossonera. Ziyech vorrebbe otto milioni netti a stagione, cifra che sfora i paletti imposti dal club.

Ziyech Milan Ingaggio

Nonostante un prezzo del cartellino accessibile, il Milan non ha intenzione di creare squilibri all’interno del gruppo, motivo per cui non verranno permessi ingaggi da super star.

La porta però non è ancora del tutto chiusa: cercato già la scorsa estate, Hakim Ziyech resta uno dei profili maggiormente seguiti da Maldini e Massara.

Tutto è nelle sue mani: nel caso in cui decidesse di abbassare le proprie pretese, il Milan potrebbe davvero diventare la sua nuova casa.