Calciomercato, accostato al Milan: Asensio svela il suo futuro

Il Milan sta pensando a tornare sul mercato, considerate le delusioni delle ultime settimane in campionato e Supercoppa.

Uno degli obiettivi spesso accostati ai rossoneri è Marco Asensio, il centravanti spagnolo in forze al Real Madrid.

Il classe ’96 andrà in scadenza di contratto a giugno e a quel punto una trattativa potrebbe essere intavolata.

Durante tutto il corso di questa stagione, il numero 11 del Real Madrid è riuscito a collezionare soltanto 10 presenze.

Lo spagnolo però, pur non trovando spazio nelle gerarchie di Ancelotti, ha rivelato che la sua volontà sarebbe quella di rinnovare e restare a Madrid.

“Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose“.

Queste le parole rilasciate da Asensio ai microfoni di Bernabeu Digital che quindi scoraggiano per il momento una possibile trattativa.

Il calciatore dovrà trovare un accordo con i Blancos entro la fine della stagione, altrimeni la pista Milan potrebbe riaprirsi.

Francesco Buffa