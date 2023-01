Supercoppa, Bastoni sfida il Milan: cosa ha detto

Protagonista del Matchday Programme dell’Inter, Alessandro bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del delicato derby in programma stasera.

Oltre a parlare del sogno Supercoppa e del suo futuro, il difensore azzurro ha analizzato anche l’avversario da affrontare, non che il nemico di sempre, il Milan.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Bastoni Milan Inter

Bastoni avvisa il Milan: “Vogliamo alzare la Coppa!”

“Il derby è sempre il derby! Non sarà una partita facile, lo sappiamo, ma noi ce la metteremo tutta per portarlo a casa. Il Milan lo conosciamo bene, è una squadra di qualità. Per alzare nuovamente la Coppa noi dovremo giocare come sappiamo fare, come l’Inter sa fare. Vincere questa partita significherebbe centrare un risultato e un obiettivo che ci darebbe un’ulteriore una spinta anche dal punto di vista emotivo“.

Il difensore nerazzurro ha poi ricordato la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus: “L’anno scorso abbiamo alzato la Coppa Italia dopo la sfida contro la Juventus, indimenticabile. E’ stata una dura battaglia dal primo all’ultimo minuto”.