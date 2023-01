Bennacer esalta Pioli: “È un grande allenatore”, poi il forte messaggio ai tifosi

Fresco fresco di rinnovo fino al 2027, Ismael Bennacer ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV. Tra i temi toccati il suo rapporto con Pioli e con i tifosi rossoneri, a cui promette di scrivere tante altre pagine di storia assieme.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Pioli?” Che elogio di Bennacer: avete sentito?

“Stefano è un grande allenatore ed è una grande persona. Conosce ogni giocatore, si prende il tempo per conoscerci e gestirci al meglio. Vuole sempre migliorarsi ogni giorno, anche quando vinciamo vuole fare sempre meglio. Io e lui abbiamo la stessa mentalità, gli stessi obiettivi. Il mister è così e per questo ha fatto quello che ha fatto fino a oggi“.

Pioli Bennacer

SU SE STESSO: “Io faccio quello che mi chiede il mister, ma devo imparare ancora molto e sono nel posto giusto per me per farlo”.

SUL GRUPPO: “Abbiamo un gruppo giovane. Io mi sento “vecchio” e ho 25 anni. Vuol dire che abbiamo tantissimo da imparare e da fare. Dobbiamo essere uniti da quelli più giovani a quelli più vecchi”.

Bennacer e la promessa ai tifosi: “Tante altre pagine di storia assieme”

“Voglio ringraziare tutti i tifosi. Oggi sono molto felice di continuare questa storia insieme e spero che scriveremo altre pagine. Forza Milan!”