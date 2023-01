Calciomercato, De Zerbi fa un favore al Milan: Maldini studia il colpo dal Brighton

Il Milan cerca sul mercato un esterno ormai da tempo, considerando la carenza soprattutto sulla fascia destra con i soli Messias e Saelemaekers. Notizia di oggi la possibile cessione di un giocatore chiave del Brighton di De Zerbi con Maldini che ha già iniziato a valutare il possibile acquisto.

Come riporta calciomercato.web, il Milan sarebbe sulle tracce di Leandro Trossard, esterno del Brighton che si adatterebbe sin da subito nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Al giocatore belga al momento non è permesso allenarsi con la prima squadra essendo ai ferri corti con la società e con il tecnico Roberto De Zerbi.

Proprio il tecnico italiano ha dichiarato alla vigilia del match contro il Liverpool:

“Voglio solo giocatori che lavorano duro e diano il massimo per la squadra. Ha lasciato la sessione senza dirmi nulla, questo non va bene. Gli ho parlato e gli ho spiegato che non gradisco questo atteggiamento”.