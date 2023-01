Aouar vuole il Milan, ma un club di Liga fa sul serio per il centrocampista francese

Notizie importanti in arrivo dalla Spagna per il Milan. Il mercato rossonero non intende fermarsi al solo Vasquez, inoltre molte operazioni possono essere impostate e messe sui binari giusti, per essere chiuse più avanti.

Calciomercato Milan, Aouar ha scelto i rossoneri

Dalla Spagna sono sicuri: Aouar ha scelto il Milan. Infatti, come riportato dal portale spagnolo Relevo, il centrocampista del Lione ha dato priorità al Milan. Sul centrocampista ci sono tantissime squadre europee, molte di Liga e di Premier.

Infatti la concorrenza per Aouar sarà spietata. Ad attaccare la voglia di Milan del centrocampista del Lione ci sono i milioni di Real Betis e Nottingham Forrest. Ci sono anche Inter e Roma sulle tracce del giocatore, ma la sua priorità resta il Milan.

FOTO: Getty – Aouar-Lione-Francia

Nonostante ciò il Real Betis vuole comunque provare a strapparlo dalla presa del Milan. Infatti gli spagnolo hanno già avanzato un’offerta al Lione, sempre secondo Relevo. Gli spagnoli avrebbero offerto un contratto da 5 anni al centrocampista, con uno stipendio di circa 2,5 milioni l’anno. Inoltre il contratto di Aouar va in scadenza quest’estate, dunque sarà fondamentale la volontà del giocatore.

Enrico Coggiola