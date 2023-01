Nuovo portiere Milan, spunta un altro nome a sorpresa per la porta!

Il Milan è alla ricerca di un portiere, ma questo non rappresenta una novità. Le condizioni fisiche di Maignan e i contratti in scadenza il prossimo giugno di Tatarusanu e Mirante stanno spingendo la dirigenza rossonera a cautelarsi sotto questo delicato fronte.

Dopo la firma del giovane Devis Vasquez delle scorse settimane, i rossoneri sono tornati al lavoro per un altro estremo difensore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel mirino di Maldini e Massara ci sarebbe Noah Raveyre, classe 2005 di proprietà del Saint-Etienne, club militante in Ligue 2 del campionato francese.

Milan Raveyre calciomercato

Il Milan lavora per portare Reveyre a Milano in questa sessione di mercato!

Il suo contratto con la squadra transalpina scadrà il prossimo giugno ma il Milan si è già messo al lavoro con la dirigenza del Saint-Etienne per bloccare il portiere. La volontà dei rossoneri è quella di acquistare il cartellino in questa sessione di mercato, assicurandosi così le prestazioni del ragazzo senza correre il rischio di immischiarsi in eventuali aste estive.

Potrebbe arrivare dunque, alla corte di Pioli, il secondo portiere nel giro di poche settimane.

Matteo Gregori