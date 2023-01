Calhanoglu contro il Milan: “Gli insulti dell’anno scorso sono stati pesanti, ma il karma torna!”

Hakan Calhanoglu, grande ex della partita, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in Supercoppa Italiana dell’Inter ai danni del Milan per 3-0. Queste le parole del centrocampista turco, che non ha perso occasione per ritornare sugli sfottò subiti in occasione della festa Scudetto dei rossoneri della scorsa stagione:

Sulla partita:

“Questa vittoria è molto importante, e per me lo è ancora di più. Sono molto contento per noi e per i nostri tifosi. Abbiamo vinto 3-0, non credo serva aggiungere altro”.

Sulla rivincita dopo gli sfottò della festa Scudetto del Milan:

“Si certo, io preferisco sempre stare zitto. Per me è stato pesante subire quelle cose che non mi aspettavo. Poi, però, il karma torna sempre. Oggi è stato un secco 3-0 per noi, e li abbiamo mandati a casa. Velocemente”.

Sulla rimonta sul Napoli in campionato:

“Noi ci crediamo fino alla fine. Abbiamo iniziato bene l’anno con il Napoli, poi abbiamo rallentato inaspettatamente contro il Monza. Però siamo stati bravi a vincere nuovamente nelle ultime due partite“.