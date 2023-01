Retroscena Cragno: l’agente svela i contatti con il Milan!

Dopo l’infortunio di Maignan il Milan si è scoperto fragile in uno dei reparti più nevralgici di ogni squadra. Avere un secondo portiere di spessore è fondamentale per evitare problemi di questo genere. Tatarusanu non può bastare, Mirante non convince e Vasquez è ancora sconosciuto.

Milan, Cragno poteva essere rossonero

La firma di Vasquez, arrivata in questi istanti, ha messo fine alla ricerca di un portiere che potesse mettere il Milan al sicuro. Tuttavia non è stato l’unico profilo sondato dalla dirigenza rossonera in questo periodo di difficoltà.

FOTO: Getty – Cragno-Italia-Milan

Infatti il Milan ha sondato anche Cragno, come dichiarato dal suo agente Graziano Battistini. Il portiere ex Cagliari è stato relegato al ruolo di secondo nel Monza di Palladino, dopo il rientro dal suo infortunio. In merito all’interesse del Milan, Battistini ha detto a TVPlay: “Cragno al Milan? Poteva succedere. Ho parlato con Massara, ma poi hanno fatto altre scelte”.

Sia per Cragno che per il Milan avrebbe potuto essere una grande opportunità. Il Diavolo avrebbe risolto i suoi problemi immediati, mentre Cragno avrebbe avuto l’occasione della vita. Tuttavia ormai lo sappiamo: il mercato da, il mercato toglie.

