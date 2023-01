Milan, novità sul rinnovo di Leao: l’annuncio in diretta

Intervenuto in diretta dagli studi di Sky Sport per “Calciomercato – L’Originale”, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui rinnovi in casa Milan, soffermandosi in particolar modo su quello di Rafael Leao. Queste le sue parole:

“Sta aumentando molto la fiducia, cresce la speranza, segnale sempre più positivo per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Il giocatore ha mostrato un atteggiamento molto buono negli ultimi giorni. Il Diavolo è arrivato a proporre 7 milioni di euro di ingaggio. Tutto lascia pensare che si possa arrivare ad un accordo“.

Milan, cresce la fiducia per il rinnovo di Leao

L’esperto di mercato ha poi aggiunto:

“Il Chelsea, che era forte sull’ex Lille, in queste ore sta per ultimare l’acquisto di Enzo Fernandez, che era stato vicino al Milan in estate, dal Benfica per una cifra vicina ai 127 milioni di euro.

Maldini e Massara avranno nuovi incontri con il padre del fuoriclasse portoghese per provare a chiudere questo rinnovo. I rossoneri, dunque, hanno intenzione di ultimare in breve tempo le trattative per i prolungamenti di Leao, Bennacer e Giroud“.