Futuro Brahim Diaz, il Milan ha deciso: a breve incontro con il Real Madrid

Stasera, infatti, i rossoneri ospiteranno il Torino, con l’obiettivo di andare il più avanti possibile nella competizione e provare a vincerla.

In casa Milan, dopo i due punti persi in malo modo contro la Roma in campionato, è tempo di pensare alla Coppa Italia.

Mister Pioli, molto probabilmente, attuerà un po’ di turnover in vista del campionato e dalla super sfida di Supercoppa contro i cugini nerazzurri.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera è concentrata sulle occasioni di mercato, imminenti ma anche in vista del futuro, e sui rinnovi di Leao e Giroud.

Inoltre, il pensiero va anche a Brahim Diaz, autore di un’ottima stagione. Il fantasista spagnolo è ancora di proprietà del Real Madrid, ma i rossoneri vogliono riscattarlo.

Milan-Brahaim Diaz ancora insieme: pronti 22 milioni per il riscatto

Getty Images, Brahim Diaz, Milan, riscatto

Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, tramite il suo profilo Twitter, il Milan ha programmato colloqui con il Real Madrid per discutere del trasferimento a titolo definitivo di Brahim Diaz.

I rossoneri hanno un’opzione di riacquisto a giugno intorno a 22 milioni, il Real, invece, ha una clausola di riacquisto per 27 milioni.