Dopo la Supercoppa, l’Inter punge i tifosi del Milan sui social: c’entra Calhanoglu

Serataccia quella di Riyad per giocatori, staff e tifosi del Milan. Perdere una finale fa male, perderla così, contro l’Inter, è indescrivibile. La squadra è sembrata spenta, quasi senz’anima. Come se non bastasse la sconfitta, gli sfottò sono all’ordine del giorno.

Supercoppa, l’Inter punge il Milan

Tuttavia il post su Twitter dell’Inter rasenta il massimo fastidio. Non è bastata la vittoria del primo trofeo del 2023, non è bastato vincere un altro Derby, per giunta 3-0. Il club nerazzurro ha pubblicato, sul noto social celeste, una foto di Calhanoglu molto eloquente.

IL TWEET

Yes, we really did sign Hakan Çalhanoğlu on a free transfer 😊#SupercoppaItaliana #ForzaInter pic.twitter.com/4BnpORh8Zm — Inter (@Inter_en) January 19, 2023

FOTO: Getty – Inter-Milan-Supercoppa

La traduzione non lascia scampo ad interpretazioni: “Sì, abbiamo davvero ingaggiato Hakan Calhanoglu con un trasferimento a titolo gratuito”. Infatti c’è poco da dire. La sconfitta è arrivata su tutti i fronti per il Diavolo.

Perdere fa male, contro l’Inter ancora di più. Se ci aggiungiamo la rabbia nel vedere Calhanoglu esultare con la maglia nerazzurra la serata diventa nera. Così è stato, ma forse il Milan di Pioli era già cieco nei 90′ della partita.

Enrico Coggiola