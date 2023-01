Inzaghi snobba la Supercoppa Italiana: “Contro il Verona giocheranno i migliori”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla viglia del match di Serie A, valevole per la diciottesima giornata di campionato, contro il Verona.

Il tecnico nerazzurro, però, non ha potuto fare a meno di discutere anche della sfida contro il Milan in Supercoppa Italiana, che andrà in scena il 18 gennaio a Riyadh alle ore 20:00.

Le parole di Inzaghi sulla Supercoppa Italiana

Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter a cinque giorni dal derby che assegnerà il primo trofeo stagionale:

“Conosciamo l’importanza della partita contro il Milan per noi, per la società e per i tifosi, ma domani giochiamo con il Verona. Schiererò la miglior formazione possibile: abbiamo degli acciacchi che stiamo monitorando ogni giorno, ma domani andrà in campo una squadra super competitiva.

Le rotazioni sono importantissime, soprattutto in questo momento in cui abbiamo anche qualche defezione. Arrivati a questo punto della stagione, con tante partite ravvicinate e con le cinque sostituzioni a disposizione, avrò bisogno di tutta la rosa“.