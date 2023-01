Kjaer: “Chiediamo scusa ai nostri tifosi”, poi lancia un messaggio ai compagni

Sconfitta amara quella del Milan in Supercoppa Italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gli uomini di Stefano Pioli, dopo le ultime prestazioni sottotono, non riescono a reagire, facendosi schiacciare sin dai primi minuti dai nerazzurri.

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo la pesante debacle, Simon Kjaer ha analizzato il match. Queste le parole del difensore danese:

Sulla partita:

“Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritare di vincere. Dobbiamo guardarci dentro e chiedere scusa a tutti i nostri tifosi. Adesso dovremo analizzare per bene questa partita per poi ripartire, non c’è tempo per abbassare la testa, ma questa sconfitta fa male”.

Su cosa è mancato:

“Il discorso dei giovani è finito. Dobbiamo crescere e prenderci le responsabilità, non abbiamo messo la nostra identità e dobbiamo imparare e guardare bene. Questa è stata una serata molto tosta, soprattutto mentalmente, ma questi momenti dobbiamo trovare la nostra identità e dobbiamo migliorare in tanti aspetti del gioco”.