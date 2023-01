Lazio-Milan, idea cambio modulo per Pioli: la mossa

Risalire dopo aver toccato il fondo, ricostruendo dalle ceneri un glorioso percorso come fatto nel 2020. Sono questi, con ogni probabilità, i pensieri nella testa di Stefano Pioli e che circolano all’interno dell’ambiente Milan, ancora troppo scottato dalla cocente delusione in Supercoppa.

AC Milan (Getty Images)

I tre gol subiti dai cugini interisti sono stati quanto di più cinico e crudele potesse colpire la già delicata situazione della Milano rossonera, chiamata a rialzarsi dopo l’ennesimo smacco ricevuto. Ora, la figura che si erge all’orizzonte è quella di un’aquila tinta di biancoceleste, rappresentata dalla Lazio di Maurizio Sarri volenterosa di aggiungersi alla lista delle meretrici del diavolo, andando a scontrarsi con le insolite scelte ideate da Pioli.

Pioli verso il cambio modulo, la scelta su Pobega

Se non bastasse l’insolita collocazione nel calendario, martedì sera alle ore 20:45 a causa dell’impegno rossonero di Riyad, a sorprendere tifosi ed appassionati potrebbe pensarci il modus operandi di Stefano Pioli. Pare infatti che il tecnico del diavolo sia intenzionato a rivoluzionare il suo Milan partendo dal modulo, traslando la cinghia offensiva e trasformando il tutto in un 4-3-3.

Tommaso Pobega (Getty Images)

A riportarlo è Tuttosport, che inserisce nel ruolo di figura cardine del cambio schema Tommaso Pobega, apparso in forma nonostante uno spento comparto rossonero. L’inserimento in mediana dell’ex Torino, affiancato a figure di spessore come Tonali e Bennacer, potrebbe dunque mettere in mostra le qualità di Pobega, andando ad eliminare la figura dell’anello debole sulla trequarti.

Mario Reccia