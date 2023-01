Verso Lazio-Milan, buone notizie per Pioli: tornerà a disposizione!

Dopo l’amara sconfitta ottenuta in Arabia Saudita contro l’Inter, il Milan di mister Stefano Pioli è tornato a preparare le prossime sfide in programma.

Martedì sera i rossoneri affronteranno il difficile match di campionato contro la Lazio, allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di mister Sarri viene da tre risultati utili consecutivi, tra Coppa Italia e campionato. Il Milan d’altro canto non vince dal primo incontro post pausa Mondiale contro la Salernitana.

Pioli recupera un centrocampista, le ultime da Milanello

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in vista del match dell’Olimpico i rossoneri potrebbero recuperare Rade Krunic, il quale è assente dalla sosta di dicembre.

Lazio Milan Rade Krunic (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il jolly di centrocampo ieri ha svolto lavoro personalizzato, ma da oggi dovrebbe essere reintegrato in gruppo. La sua duttilità è un’arma importante di questo Milan, recuperarlo in un periodo difficile come questo, e in vista di una sfida complicata come quella contro i biancocelesti, è una notizia che fa sorridere mister Stefano Pioli.

Giuseppe Esposito