Sforzo economico, il Milan sforerà il tetto ingaggi per il rinnovo: le cifre

Oggi alle ore 12:30 all’Arechi di Salerno ricomincia il campionato del Milan, Stefano Pioli riparte dalle certezze: una su tutte è la splendida forma fisica e il talento cristallino del portoghese Rafael Leao.

Il giovane attaccante in questi ultimi mesi sta facendo parlare molto di sé, e non solo per le prestazioni straordinarie che offre in campo ma anche per la questione rinnovo che tiene vigile la dirigenza rossonera ormai da un po’.

La richiesta del calciatore

I contatti tra Maldini, Massara e l’entourage del calciatore sono costanti e la richiesta del giocatore e del suo agente è in procinto di essere accettata dalla dirigenza rossonera.

La richiesta è di 7 milioni, il portoghese così diventa il calciatore più pagato della rosa, superando anche i 4,5 milioni del francese Theo Hernandez.

Il Milan non può prescindere dalle sue prestazioni che fanno sempre la differenza, nelle uniche 4 partite in cui il portoghese non ha inciso la squadra rossonera ha perso; questo mister Pioli lo sa e ha parlato di lui in conferenza stampa, di seguito le sue parole:

“Abbiamo tanta fame. Ho visto un servizio in tv su Leao, i suoi tanti gol, i tanti assist, ma quanti titoli ha vinto? Uno. Poco, troppo poco, bisogna vincerne altri”.

L’allenatore rossonero ha voluto spronarlo a suo modo e il messaggio è chiaro: deve aggiungere trofei ai gol e quale modo migliore se non farlo con un ricco rinnovo…

MICHELE D’ERRICO