Lecce-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli sorprende a centrocampo

Manca poco più di un’ora al match tra Lecce e Milan valido per la diciottesima giornata di Serie A. I rossoneri, dopo i passi falsi contro la Roma in campionato ed il Torino in Coppa Italia, dovranno fare di tutto per provare a portare a casa i 3 punti ed accorciare sul Napoli capolista, che ieri ha strapazzato la Juventus per 5-1.

Lecce-Milan, Pioli lancia Pobega dal 1′

Lecce-Milan, formazioni ufficiali, Pobega

Pioli sorprende a centrocampo, dove sarà Tommaso Pobega a prendere il posto dello squalificato Sandro Tonali, e non Aster Vranckx, che sembrava in vantaggio nelle ultime ore.

Nessuna novità, invece, in attacco, dove ad agire alle spalle del solito Olivier Giroud, ci saranno i soliti Rafael Leao, Alexis Salemaekers e Brahim Diaz, preferito ancora una volta a De Ketelaere.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN – Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Messias, Origi.

LECCE – Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco.