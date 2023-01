Poco minutaggio per Vranckx: il difensore rossonero risponde in diretta

Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti del fischio d’inizio di Lecce-Milan, Aster Vranckx, che nonostante l’assenza per squalifica di Tonali partirà dalla panchina, ha analizzato così il match valido per la diciottesima giornata di Serie A:

Sulla partita contro il Lecce:

“Prepariamo tutte le partite per vincere e per dare il massimo. Sarà molto importante per noi giocare bene e portare a casa i tre punti”.

Sul suo minutaggio:

“Da quando sono arrivato in rossonero sto prendendo sempre più spazio. Voglio dimostrare al mister ed ai tifosi quanto valgo e giocare sempre di più”.

Il giovane centrocampista arrivato in estate ha poi parlato anche ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa è successo nelle ultime gare?

“Abbiamo avuto un po’ di difficoltà e sfortuna nelle occasioni”.

Cosa hai imparato da quando sei arrivato al Milan?

“Tanti piccoli dettagli, che però sono utili per la mia crescita”.

Cosa ci vorrà per conquistare i tre punti?

“Dobbiamo essere bravi a concretizzare tutte le occasioni che riusciremo a creare”.