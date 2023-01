Bakayoko alla Cremonese? L’annuncio di Braida sulla trattativa spiazza tutti

Il Milan non sta pensando solamente alle operazioni in entrata, le quali risultano molto complicate, come quella ad esempio legata a Zaniolo, ma anche ai colpi in uscita. In questo gruppo rientra Tiemoue Bakayoko, con il centrocampista francese che sarebbe già pronto a fare le valigie e lasciare Milanello.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore vorrebbe restare in Serie A e tra i club più interessati a lui c’è la Cremonese di mister Ballardini. La trattativa tra le due società può andare in porto?

Per Braida: “Non credo che si faccia…”

Milan Bakayoko Cremonese

Sempre il giornalista sportivo riporta che tra Milan e Cremonese si sarebbe creato un intoppo: il presidente dei grigiorossi Arvedi non sarebbe convinto dal rendimento del giocatore e per questo motivo avrebbe bloccato il trasferimento.

Un altro segnale che dovrebbe portare in questa direzione viene dal dirigente Braida, le cui parole sono state riportate da Daniele Longo: “Bakayoko alla Cremonese? Non credo che si faccia, ma vediamo”.

A otto ore dalla chiusura del calciomercato, vedremo se il Milan riuscirà a piazzare una cessione importante e se sarà proprio la squadra allenata da Ballardini a trarne beneficio.

Alfonso Martino