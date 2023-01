“Tutta colpa della dirigenza”, Biasin attacca il Milan

L’ennesima caduta del Milan ha reso ancor più evidenti quelle che sono le lacune di una squadra che si è persa dopo le due reti ravvicinate di Ibanez e Abraham in quel Milan-Roma terminato 2-2.

La sera dell’otto gennaio è iniziato il declino rossonero, il più preoccupante dai primi mesi di Pioli sulla panchina del Diavolo.

Segno di meccanismi che non girano più, ma anche di lampanti mancanze in quanto a singoli e non solo.

Mancanze espresse sotto forma di Twitt da Fabrizio Biasin, il quale ha criticato anche l’operato della dirigenza sul calciomercato.

Milan, la squadra non gira più. Biasin: “Senza senso prendersela con Pioli”

Biasin si è scagliato contro la società rossonera, ritenuta colpevole di non esser riuscita a far fronte all’assenza di Maignan. Il numero 1 Tatarusanu sta infatti facendo rimpiangere quello che è il vero numero 1 titolare, colui che nella passata stagione aveva spostato gli equilibri verso il lato rossonero della bilancia del campionato.

Altro “peccato” commesso da Maldini e Massara riguarda il mancato reclutamento di un sostituto degno di Franck Kessiè: dopo l’addio dell’ivoriano i piani alti rossoneri hanno virato su Adli e Vranckx, impiegati di rado da Pioli, il quale si è sempre affidato a Tonali e Bennacer.

L’assenza di un centrocampista che unisce qualità a quantità si sente in casa Milan ma i vertici rossoneri hanno più volte ribadito come il mercato di gennaio si chiuderà con l’acquisto del baby portiere Vasquez.

Tutti errori che non possono essere addossati a Stefano Pioli, ritenuto senza colpe da Biasin.

Francesco Flaùto