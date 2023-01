Pioli pronto a rivoluzionare il Milan: può succedere contro la Lazio

La pesante sconfitta in Supercoppa per 3-0 ha confermato il periodo di crisi del Milan di Stefano Pioli: appare dunque necessaria una svolta.

Difatti, Il tecnico rossonero sembra intenzionato a prendere provvedimenti tattici già a partire dal prossimo impegno, ovvero l’importante trasferta di campionato contro la Lazio all’Olimpico, valevole per l’ultima gara del girone d’andata. L’obiettivo sono certamente i tre punti, importantissimi sia per cercare di riprendere il passo del Napoli capolista che per far ritrovare lucidità e serenità alla rosa.

Milan Pioli Modulo

Verso Lazio-Milan: Pioli rivoluziona il modulo

Ragion per cui, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore parmense sfiderà i biancocelesti con un nuovo modulo. La scelta deriva soprattutto dalla mancanza di opzioni offensive e le numerose lacune difensive che, ultimamente, si stanno riscontrando con il solito 4-2-3-1.

Le opzioni vagliate da Pioli sembrerebbero essere due: la prima sarebbe un 4-3-3, dove il trequartista verrebbe sacrificato per far posto a Rade Krunic, appena rientrato in gruppo dopo il recente infortunio; la seconda, invece, porterebbe al 4-4-2, scelto per dare maggior supporto in area di rigore ad Olivier Giroud, al quale arrivano sempre meno palloni da poter concludere a rete.

In particolare, tale rivoluzione tattica potrebbe rivelarsi cruciale per Charles De Ketelaere. Il passaggio al 4-3-3 rischierebbe infatti di abbassare le sue chances di minutaggio, compromettendo ulteriormente una stagione che, fin qui, non è mai decollata. Viceversa, se si dovesse optare per un inedito attacco a due, toccherebbe proprio al n° 90 belga affiancare dal primo minuto il bomber francese.

Ruggero Gambino