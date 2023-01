Milan, i numeri parlano: il muro difensivo è oramai crollato

Tra le molteplici note positive della scorsa stagione c’era sicuramente la solida difesa dei ragazzi di mister Pioli: i 31 gol subiti in 38 partite, a pari merito con il Napoli, hanno dato una notevole spinta alla cavalcata Scudetto rossonera.

La coppia Kalulu-Tomori, tra lo stupore generale, si è rivelata la miglior coppia difensiva della passata stagione, ma quest’anno le statistiche difensive dicono il contrario: la coppia di centrali rossonera non dà le sicurezze della passata stagione. Il francese troppo insicuro nelle ultime uscite, Tomori insolitamente disratto.

Calo difensivo: i rossoneri aspettano Maignan

A pesare c’è sicuramente l’assenza di un pilastro come Mike Maignan, il miglior portiere dello scorso campionato è ancora fermo ai box per il lungo infortunio muscolare. Tatarusanu e Mirante non hanno la sua leadership e il suon carisma, di ciò ne risente tutto il comparto difensivo.

Mike Maignan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Nove gol subiti nelle ultime cinque partite sono decisamente troppi per una squadra che vuole lottare per lo Scudetto, basti pensare che lo scorso girone di ritorno il Milan ha subito lo stesso numero di reti. Per ripartire, già dal big match dell’Olimpico contro la Lazio, serve l’appoggio di una difesa solida, su cui il resto della squadra possa fare sicuro affidamento.

Giuseppe Esposito