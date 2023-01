L’ex Milan sicuro:”L’assenza di Ibra pesa più di quella di Lukaku!”

Ci siamo, mancano ormai pochissime ore alla finale di Supercoppa Italiana che si giocherà questa sera a Riyad nel King Fahd International Stadium alle ore 20:00 italiane.

Le squadre arrivano da momenti diversi con l’Inter che viene da tre vittorie su quattro nel 2023 mentr il Milan ha faticato e non poco in queste prime settimane del nuovo anno.

Le squadre inoltre arriveranno con diversi assenti o comunque calciatori non al top della forma, il Milan non potrà infatti contare su Mike Maignan ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio e nemmeno su Zlatan Ibrahimovic, e secondo l’ex rossonero Cristian Brocchi quest’assenza sarà a dir poco fondamentale.

Brocchi Milan Ibrahimovic

Brocchi sicuro:”L’assenza di Ibra peserà più di quella di Lukaku”.

Di recente l’ex calciatore tra le altre di Milan e Lazio ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha anche parlato dell’importanza dell’assenza del fuoriclasse svedese:

“La presenza di Ibra negli anni è stata fondamentale per creare una mentalità vincente in un gruppo giovane. Ora è un’assenza pesante. Più di quella di Lukaku perché l’Inter ha giocatori forti come Dzeko e Lautaro. Ha altri leader”.

Andrea Mariotti