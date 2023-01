Il giornalista lancia l’allarme: “Il Milan sembra rassegnato, Pioli ha un compito difficile”

La sconfitta in Supercoppa non è andata proprio giù a tifosi e addetti ai lavori del Milan. Come potrebbe essere altrimenti? Il Milan sembra aver smarrito quella solidità e quell’identità che lo scorso anno l’aveva trascinato allo Scudetto, proprio ai danni dei cugini nerazzurri.

Crisi Milan? Pellegatti dice la sua

Il Milan è in crisi? Difficile esprimersi in maniera intelligente su un quesito così. Non bastano due partite sottotono per gridare al lupo. Tuttavia è innegabile che la squadra di Pioli stia avendo un inflessione che di sicuro non fa ben sperare il tecnico.

Di queste difficoltà ha parlato Carlo Pellegatti, storica voce del club rossonero, tramite un post sul suo profilo Instagram: “Il Milan mi è sembrato rassegnato, nei singoli e nel gioco. Nessuno ha giocato in maniera sufficiente. La sconfitta per 3-0 contro l’Inter è pesantissima. Adesso Pioli deve provare a ricostruire il Milan sul piano del gioco e della fiducia”.

Fiducia e gioco. Secondo Pellegatti sono questi i capisaldi per far ricominciare la crescita della squadra. Difficile dargli torto, però, dopo una partita del genere, la fiducia è la prima cosa a mancare ai singoli. Pioli avrà un compito veramente difficile, probabilmente più difficile di quello dello scorso anno.

Enrico Coggiola