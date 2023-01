Milan-Inter, le probabili formazioni: dubbi sulla trequarti per Pioli

Tutto pronto a Riad. Davanti ai 58 mila spettatori del King Fahd International Stadium, questa sera il Milan affronterà l’Inter per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana.

Dopo i passi falsi delle ultime uscite, i rossoneri sono chiamati ad un salto di qualità, Pioli lo sa. Non a caso, nella conferenza stampa di ieri, il tecnico l’ha definito come il “Momento dell’orgoglio e dell’energia“, da cui trarre solo che aspetti positivi.

Milan-Inter, le scelte di Pioli

Pioli si affiderà ai senatori del gruppo, da Giroud, sempre determinante contro l’Inter, a Kjaer, pronto a riprendersi la titolarità al posto di Kalulu, apparso stanco nelle ultime gare.

Saelemaekers Milan Supercoppa

Con Maignan ancora out, in porta ci sarà Tatarusanu. Dietro confermata la difesa a quattro composta da Calabria, Tomori e Theo insieme a Kjaer. In mediana la coppia intoccabile Bennacer-Tonali.

Messias o Saelemaekers? La scelta in vista di Milan-Inter

Secondo Sky Sport, l’unico dubbio per Pioli è sulla trequarti. Brahim è in netto vantaggio su De Ketelaere, mentre sulla corsia destra è ballottaggio aperto tra Messias e Saelemaekers, con il belga candidato numero uno per la maglia da titolare. Chiudono l’undici titolare Leao e Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.