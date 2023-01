Nessuno come lui in Serie A, il dato che incorona Leao

Non sorprende più il fatto che Rafael Leao sia tra i migliori talenti della Serie A. Eppure, in una particolare classifica il portoghese non ha proprio rivali.

Dopo essere risultato fondamentale nella scorsa stagione per la vittoria dello Scudetto dopo ben 11 anni dall’ultima volta, anche quest’anno l’attaccante del Milan non è stato da meno.

Rinnovo Leao Milan

Milan, Leao primeggia in due classifiche individuali di Serie A

Finora, le marcature in campionato sono state 7, a cui si aggiungono 4 assist che gli consentono di ritrovarsi in cima alla classifica combinata di reti e passaggi decisivi. Insieme a lui, a pari merito a 11, anche l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, e i due del Napoli, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia

Il tecnico rossonero Stefano Pioli si augura certamente che l’MVP della Serie A 2021/2022 possa aggiornare la sua quota in questa particolare graduatoria già nel big match di questa sera contro la Roma.

Eppure, c’è un ulteriore dato che consacra l’esterno del Milan. Difatti, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao primeggia in solitaria nel campionato italiano per dribbling totali riusciti. Nel suo caso, sono ben 28 per il momento. Segue, invece, in seconda posizione Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

Ruggero Gambino