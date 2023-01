Milan, dall’infermeria non arrivano buone notizie: quanto manca per il recupero di Maignan

Il portiere del Milan, Mike Maignan, non ha ancora recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a saltare anche i Mondiali in Qatar.

I rossoneri, in questi mesi senza il portiere francese, hanno fatto affidamento su Cyprian Tătărușanu, portiere esperto che però in alcune situazioni non ha mostrato la sicurezza a cui i rossoneri erano abituati con il numero 16 tra i pali.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, ha evidenziato quanto pesi l’assenza dell’estremo difensore francese nell’economia della fase difensiva dei Campioni di Italia.

Milan recupero Maignan

Quanto manca al rientro di Mike Maignan

L’infortunio al polpaccio della gamba sinistra è stato più serio del previsto e ancora, infatti, i tempi di recupero del portiere rossonero sono parecchio lunghi.

La rosea, nell’edizione odierna, ha sottolineato l’importanza del suo rientro che potrebbe dare la scintilla a questo Milan che nelle ultime uscite non è sembra quella a cui eravamo abituati.

Però, si legge su La Gazzetta dello Sport, per il rientro del portiere rossonero ci vogliono ancora almeno 40/50 giorni.

Dunque non una buona notizia per i rossoneri che si apprestano ad entrare nella fase cruciale della stagione