Criscitiello: “Al Milan non basta Maldini”, poi il retroscena su Zaniolo

Il Milan sta vivendo la crisi più grande della gestione sportiva di Maldini & Co. Lo Scudetto dello scorso anno ha probabilmente nascosto alcuni problemi strutturali della società rossonera. Proprio di questi problemi ha parlato Criscitiello a Tutti Convocati, trasmissione su Radio 24.

Crisi Milan, l’analisi di Criscitiello

Il giornalista di Sportitalia ha prima detto la sua sulla struttura societaria del Diavolo: “Il Milan avrebbe bisogno di una figura dirigenziale forte che non sia Maldini, dirigente da pochi anni. Tuttavia questa figura non può essere Scaroni“.

FOTO: Getty – Maldini-Empoli-Milan

Criscitiello ha poi spostato la sua attenzione sulle prestazioni dei giocatori, in particolare ha parlato del reparto difensivo: “Il Milan ha preso quattro portieri, ma nessuno può giocare se non c’è Maignan. Il portiere del Milan serviva eccome, poi i difensori stanno mandando in campo i fratelli di quelli dello scorso anno”.

Infine un retroscena su Zaniolo: “Zaniolo è un film ancora tutto da scrivere. Lui non voleva andare al Bournemouth, c’è solo il Milan. Tuttavia l’offerta rossonera non può essere un obbligo vincolato alla qualificazione in Champions“.

Enrico Coggiola