Follia di Mirabelli, lite con un tifoso e aggressione: l’accaduto!

Tutti i tifosi del Milan si ricorderanno di Massimiliano Mirabelli ex DS rossonero protagonista della faraonica campagna acquisti del 2018 che portò all’acquisto di 11 giocatori che però non portarono ai risultati sperati.

Nonostante acquisti di un certo calibro come Bonucci, Kessié e Ricardo Rodriguez il Milan non riuscì nell’intento di qualificarsi alla Champions League e regalò ai propri tifosi una stagione deludente.

A finire, ovviamente, sul banco degli imputati per la cattiva stagione fu anche il DS “colpevole” di aver portato giocatori rivelatosi poi non di livello al Milan, il suo percorso in rossonero terminò poi nel luglio del 2018 a seguito del passaggio del Milan ad Elliott.

Mirabelli Milan Padova

Follia di Mirabelli, pugno ad un tifoso

Dal gennaio del 2022 Mirabelli ricopre il ruolo di DS del Padova, dove però la situazione è, per usare un eufemismo, tutt’altro che rosea.

Il Mattino di Padova ha infatti riportato un episodio tutt’altro che piacevole accaduto ieri sera al termine dell’incontro tra Padova e Juventus Next Gen terminata con un pareggio.

Stando alle ricostruzioni, un tifoso si sarebbe avvicinato a Mirabelli dicendo: “Che squadra di me**a hai fatto?”

Questo ovviamente non è piaciuto al dirigente che a seguito della discussione avrebbe aggredito lo stesso tifoso con un pugno all’altezza della nuca.

Situazione per nulla piacevole che sicuramente verrà risolta tramite organi extracalcistici.

Andrea Mariotti