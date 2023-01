Rinnovo Bennacer, l’agente Raiola è in sede per la firma

L’agente di Ismael Bennacer, Enzo Raiola, è arrivato da pochi minuti a Casa Milan: attese a breve la firma e l’ufficialità del rinnovo.

Dopo diversi mesi di trattative, si è finalmente giunti al giorno di chiusura del prolungamento del centrocampista algerino. Decisiva, a tal proposito, è stata la scelta dell’ex Empoli di cambiare entourage pur di rimanere ancora a Milano. Chiusi i rapporti con il precedente agente (Sissoko), l’approdo nel roster di Enzo Raiola ha infatti facilitato le negoziazioni tra le parti.

Milan Bennacer Rinnovo

L’agente di Bennacer arriva a Casa Milan: a breve firma e ufficialità del rinnovo

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, proprio l’agente di Bennacer si è recato verso le ore 17 in sede rossonera, così da presenziare alla firma del proprio assistito sul suo nuovo contratto.

La scadenza dell’accordo è fissata per il 2027, mentre l’ingaggio del n°4 milanista lieviterà di parecchio, passando dagli attuali 1,5 ai 4 milioni di euro netti a stagione. La clausola rescissoria da 50 milioni di euro non viene rimossa, ma rimarrà attivabile solamente per i club esteri a partire da luglio 2024.

Ruggero Gambino