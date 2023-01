Milan-Roma, Calabria: “Dovevamo essere più scaltri”, poi il commento sullo Scudetto

Intervistato al termine di Milan–Roma, Davide Calabria si è soffermato sugli errori di gestione dei rossoneri nei minuti finali della partita.

Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset:

“Bastava un po’ di attenzione in più, un po’ di scaltrezza in più nei minuti finali e anche un po’ di gestione dell’orologio”.

Milan-Roma, il commento di Calabria sulla lotta per lo Scudetto

Difatti, dopo aver condotto meritatamente con 2 reti di vantaggio (siglate da Pierre Kalulu e Tommaso Pobega), il Milan ha sciupato dall’87° in poi quanto di buono fatto fino a quel momento.

Proprio allo scadere, su due calci piazzati, i giallorossi hanno pareggiato i conti grazie alle reti di Roger Ibanez e Tammy Abraham, portando così a compimento l’inaspettata rimonta. Calo di attenzione evidente da parte degli uomini di Stefano Pioli, i quali si ritrovano infine con due punti in meno in classifica, potenzialmente cruciali per la corsa Scudetto.

Riguardo all’impatto del risultato finale su di essa, il capitano Calabria ha aggiunto:

“Abbiamo le potenzialità per arrivare fino in fondo a giocarci lo scudetto. Voltiamo pagine e andiamo a vincere la prossima partita”

