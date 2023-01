Pioli: “Contro la Roma sarà decisivo un aspetto”, poi il commento sugli indisponibili

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida tra Milan e Roma, Stefano Pioli ha commentato (dal suo punto di vista) quella che potrà essere l’inerzia del match.

Il tecnico rossonero ha spronato la squadra, indicando quella che dovrebbe essere la via da percorrere per cercare di portare a casa 3 punti fondamentali per la corsa Scudetto.

Chiosa finale sui numerosi indisponibili in casa Milan (Origi, Kjaer, Maignan, Rebic, Messias su tutti), che in partite come queste avrebbero potuto far comodo.

Pioli Milan Roma

Milan-Roma, parla Pioli : le dichiarazioni

“Difesa della Roma ostica? Si affronta cercando di giocare un calcio veloce e di profondità, soprattutto quando ne avremo la possibilità. I nostri attaccanti dovranno essere bravi e veloci in queste situazioni. Tutta la squadra dovrà essere molto compatta e unita nelle scelte. La compattezza è uno degli aspetti più importanti perchè ti garantisce una fase offensiva e una fase difensiva di qualità. Panchina corta?Non credo di avere una panchina corta, siamo pronti a cambiare anche la posizione di qualche giocatore all’eventualità. Milan-Roma è sempre stata una partita vibrante e caratteriale. Mi aspetto una partita dura sotto ogni punto di vista“.