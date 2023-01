Allarme dal Sassuolo contro il Milan: c’è un dato che preoccupa i tifosi rossoneri

Per superare la crisi, il Milan punterà al ritorno alla vittoria già da domani contro il Sassuolo, ma c’è un dato che spaventa i rossoneri.

Difatti, l’ultima vittoria del Diavolo a San Siro contro i neroverdi risale addirittura al 2 marzo 2019, con il risultato finale di 1-0 grazie ad un autorete di Pol Lirola propiziata da Suso.

Milan Sassuolo Dato

Milan-Sassuolo, neroverdi imbattuti a San Siro dal 2019

Di lì in poi, il Sassuolo è rimasto imbattuto alla Scala del Calcio: gli ultimi tre incontri si sono conclusi con un pareggio a reti bianche a dicembre 2019, e le due vittorie degli ospiti per 1-2 e 1-3, rispettivamente a novembre e aprile del 2021. Sono quasi quattro anni, dunque, che il Milan non riesce ad agguantare i tre punti contro i neroverdi.

Domani alle ore 12,30, pertanto, i rossoneri cercheranno di invertire questo trend negativo, così da dare, infine, una scossa all’ambiente, entrato in crisi a partire dalla rimonta subita dalla Roma.

Nonostante il periodo sfortunato a livello di risultati e prestazioni, non mancherà di certo il supporto del popolo rossonero: attesi circa 70 mila spettatori per sostenere gli uomini di Stefano Pioli.

Ruggero Gambino