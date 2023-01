Sassuolo, Dionisi dopo il Milan: “Non ci avrei mai creduto. Dobbiamo migliorare”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Sassuolo, Alessio Dionisi ha commentato quello che è stato l’andamento del match vinto dai suoi ragazzi per 2-5.

Dionisi Sassuolo Milan

Milan-Sassuolo, parla Dionisi: il commento sul match

“Spero che questa vittoria possa essere una delle vittorie più belle della storia del Sassuolo. Lascio dire agli altri se lo sarà o meno. Quest’anno c’è da rimboccarci le maniche però è sicuramente una vittoria importante. Non mi aspettavo questo risultato ma la vittoria magari sì, abbiamo fatto tanti cambiamenti e quando cambi tanto c’è bisogno di tempo, fortunatamente è andata bene. Se attacchiamo bene con i nostri attaccanti possiamo fare male a tutti, anche a questo Milan. Se mi avessero detto che in due anni avrei vinto due volte a San Siro con il Milan non ci avrei creduto, neanche che arrivassi in Serie A così presto. L’obiettivo ora è dare valore a questi risultati, che ci dia consapevolezza e volontà e che ci faccia ripartire alla grande sperando di poter dare continuità. Speravo che oggi avessimo ripetuto la partita fatta con il Monza. Per me l’importante era ritrovare la squadra con la stessa volontà e voglia di far bene. Volevo una squadra centrata e volenterosa. Ho il dubbio di dire che siamo questi visti nelle ultime due partite, però spero di dare continuità a questo momento. I ragazzi credo che staranno già festeggiando nello spogliatoio, ma quello che è stato fatto finora non ci permette di festeggiare. Abbiamo sbagliato alcune partite in stagione per atteggiamento, oggi di certo no“.