Milan, il probabile undici di Pioli contro il Sassuolo: sorpresa in attacco!

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 avvenuta ad opera della Lazio, il Milan si lecca le ferite per preparare la sfida al Sassuolo, in programma domenica 29 alle ore 12.30.

I rossoneri attendono a San Siro la formazione allenata da Dionisi: obiettivo risalire la china dopo un periodo nero.

Gli uomini di Pioli non portano a casa il bottino pieno dal 4 gennaio, giorno in cui i gol di Leao e Tonali, seguiti dal gol della bandiera di Bonazzoli, permisero al Diavolo di sbancare Salerno.

Da allora sono arrivati due pareggi e due sconfitte tra campionato e Supercoppa Italiana, oltre al mancato passaggio del turno in Coppa Italia maturato ai supplementari contro il Torino.

Una serie di risultati negativi che hanno fatto scivolare il Milan a -12 dalla capolista Napoli e che costringe i campioni d’Italia in carica a guardarsi le spalle.

Milan-Sassuolo probabile formazione

Milan-Sassuolo, diversi cambi previsti per Pioli: possibile turno di riposo per Giroud

A poco più di 48 ore dal fischio d’inizio del match di domenica, Pioli studia la formazione anti-Sassuolo.

Il tecnico dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti: oltre a Maignan, Ibrahimovic, Florenzi e Ballo-Tourè, i rossoneri dovranno sicuramente fare a meno di Tomori, il quale ha rimediato un infortunio all’anca durante la sfida dell’Olimpico, e di Bennacer, squalificato.

Al loro posto previsto l’impiego dal primo minuto di Kjaer, anche se non ancora al top, e di Krunic, che affiancherà Tonali in mediana.

Sulla trequarti possibile nuova chance per De Ketelaere, mentre Origi potrebbe partire titolare come prima punta: previsto un turno di riposo per Giroud.

Dubbi anche su Calabria e Theo Hernandez: i due terzini si sono allenati a parte fino a ieri.

Qualora però dovessero rientrare oggi in gruppo, sarebbero entrambi arruolabili per il lunch match.

Francesco Flaùto