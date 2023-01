Milan, è ora di alzare la testa: contro il Sassuolo vietato sbagliare

Il 2023 del Milan è iniziato nel peggiore dei modi. Da quel 1-2 letale subito negli ultimi minuti del match contro la Roma, la squadra di Pioli sembra aver perso fiducia e serenità.

Non sono solo i risultati a preoccupare i tifosi rossoneri. Il gioco espresso in queste prime uscite post mondiale è solo un lontano ricordo delle prestazioni che hanno incantato l’annata scudetto.

Oggi però, contro il Sassuolo, non sono ammessi passi falsi. La squadra di Dionisi, in una difficile situazione di classifica, non vince in Serie A dal 24 ottobre, quando batté l’Hellas Verona per 2-1.

Milan Sassuolo

Davanti ad un San Siro ancora una volta granito, il Milan avrà l’obbligo di non fallire. Dopo le batoste contro Inter e Lazio, una vittoria risulterebbe fondamentale non solo per il proseguo della stagione, quanto più per il morale della squadra.

C’è la necessità di rilanciare un ambiente in cerca di risposte. Pioli si affiderà ai suoi senatori, da Giroud a Theo, con la speranza di riammirare almeno qualcosa di quel Milan che tutti conosciamo bene.