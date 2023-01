Milan, svelata la nuova maglia casalinga per la stagione 2023-2024 (FOTO)

Nonostante non sia terminato ancora il girone d’andata di Serie A, sono arrivate le prime anticipazioni in merito alla nuova divisa da gara che indosserà il Milan nelle partite casalinghe della stagione 2023-2024.

Come sempre, a documentare il tutto è stato il noto sito Footy Headlines, sempre molto affidabile sull’argomento relativo ai kit di gara, e che già nei giorni scorsi aveva mostrato in anteprima la nuova maglietta speciale in collaborazione con Koché, marchio di moda fondato a Parigi da Christelle Kocher nel 2015, per la stagione in corso.

Milan, Footy Headlines rivela la nuova maglia casalinga

Milan Maglia 2023/24 FOTO

Per questioni di diritti, “FH” non ha la possibilità di mostrare né il logo della Puma, che produce le divise del Diavolo dal 2018, né il logo ufficiale dei rossoneri, così come accade anche per le anticipazioni delle maglie degli altri club.

Ovviamente, quella mostrata è solo un’anteprima di quella che sarà poi la maglia ufficiale che il Milan indosserà a San Siro nella prossima stagione, e che verrà comunicata e mostrata ufficialmente dai canali ufficiali dei rossoneri nel corso dell’estate del 2023.