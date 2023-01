Primavera Milan, altra frenata in campionato: 1 solo punto contro il Verona!

Dopo la brusca frenata della scorsa giornata contro i pari d’età nerazzurri, il Milan di Ignazio Abate è riuscito a portare a casa un solo punto contro il Verona.

Ai rossoneri servivano i 3 punti per cercare di allontanarsi dalla zona Playoff Retrocessione, ma la formazione gialloblu è riuscita a bloccare il Milan.

Milan-Hellas Verona, il tabellino del match

Milan-Hellas Verona, gara valida per la 15° giornata di Campionato primavera 1, è terminata in parità, con il risultato di 1-1.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, il risultato si è sbloccato solamente al minuto ’73, con i scaligeri che sono passati in vantaggio grazie al gol di Calabrese.

La risposta del Milan non si è fatta attendere di molto: dal dischetto, è il giovane El Hilali a ristabilire l’equilibrio tra le due squadre.

Il Milan, dunque, si ritrova al 14° posto in classifica, a pari punti con il Napoli e a +1 sulla Sampdoria. Una posizione rischiosa per i rossoneri, che dovranno cercare più punti possibili nelle prossime partite, per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

