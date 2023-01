Parolo a sorpresa su De Ketelaere: “Deve imitare Felipe Anderson!”, poi il commento su Pioli

Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra Lazio e Milan di martedì sera, Marco Parolo ha detto la sua sull’attuale momento di forma dei rossoneri, spendendo alcune parole per il suo ex tecnico Stefano Pioli.

L’ex giocatore biancoceleste ha commentato anche quello che è stato l’inizio di stagione di Charles De Ketelaere, invitandolo a prendere spunto da Felipe Anderson che, così come lui, ebbe difficoltà ad integrarsi in Serie A.

“Il Milan è la squadra a cui ho segnato più gol in carriera: cinque! Il 2014/2015 è stato l’anno in cui ho segnato di più. Quell’anno avevamo Pioli alla Lazio: iniziamo con tre sconfitte nelle prime quattro giornate. Prima della sfida con il Palermo appende la classifica nello spogliatoio e ci dice che non meritavamo una posizione simile. ‘Siete forti, dimostratelo’. Dopo tre giorni andiamo a Palermo e vinciamo 4-0. Segnai anche io. Ne uscirà anche stavolta. È uno che parla con tutti. E poi è bravo ad allenare la tensione con frasi a effetto, giochi, scherzi o citazioni di film. Quest’anno con una rosa più debole, ha perso Kessie e Romagnoli oltre ai tanti infortunati, ha un punto in meno rispetto allo scorso. De Ketelaere? Gli consiglierei di fare come Felipe Anderson, giocare con libertà e spensieratezza. Nel 2014-15 ho vissuto il miglior Felipe mai visto, reduce anche lui da un’annata difficile. Pioli è un maestro nel dialogo e nei rapporti umani. Valorizzerà De Ketelaere come ha fatto con Tonali, Kalulu e Leao, anche loro esplosi con il tempo”.