Milan-Torino, le probabili formazioni: Pioli verso il cambio modulo!

Nuovo anno, vecchie abitudini. Non abbiamo fatto in tempo a smaltire i cenoni vari che la Serie A è entrata nel vivo ed il calcio italiano si è buttato di petto in un calendario fittissimo. Infatti, nelle fredde serate infrasettimanali di gennaio, è tornata a farci compagnia la Coppa Italia.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Coppa Italia bistrattata da tutti, ma se alla fine dell’anno la dovessi portare a casa: “Comunque è un trofeo”. C’è chi non la sopporta e c’è chi vorrebbe un cambio di format, per adagiarsi sui binari della FA Cup.

Tuttavia l’unica cosa certa è che la Coppa Italia è tornata. Dopo Inter-Parma di ieri, in cui lo spettacolo è stato garantito da Buffon di ritorno al Meazza, ora è il turno del Milan di scendere in campo. Il Diavolo lo farà questa sera contro il Toro. La partita andrà in scena alle 21 a San Siro e sarà visibile su Canale 5 o Mediaset Play.

Pioli vorrebbe sfruttare l’occasione per tentare qualche esperimento. Infatti il tecnico del Milan potrebbe optare per un cambio di modulo, passando alla difesa a tre. Gli interpreti dovrebbero essere Kalulu, Gabbia e Tomori, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Vranckx e Pobega, con Dest e Saelemaekers sugli esterni. I cambiamenti però non finiscono qua: infatti Pioli è pronto per giocarsi la carta De Ketelaere centravanti. Il belga dovrebbe fare da riferimento offensivo, con Brahim Diaz pronto a girargli attorno.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN – TATARUSANU; KALULU, GABBIA,TOMORI; SAELEMAEKERS, POBEGA, TONALI, VRANCKX, DEST; BRAHIM DIAZ, DE KETELAERE

TORINO – MILINKOVIC; DJIDJI, SCHUURS, BUONGIORNO; SINGO, LUKIC, RICCI, VOJVODA; MIRANCHUK, VLASIC; SANABRIA

Enrico Coggiola