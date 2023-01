Progetto nuovo stadio, novità sulla capienza: avete sentito?

Emergono novità sul fronte stadio per quel che riguarda il futuro di Milan e Inter, entrambe alle prese con il progetto per la costruzione del nuovo stadio.

Come è ormai ben noto, infatti, lo stadio di San Siro è al centro di un dibattito divenuto ormai eterno, sia per un discorso di incassi che di struttura in sé.

Milan Inter stadio

Cambia la capienza del nuovo stadio, si va verso i 70.000 posti

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il sindaco di Milano Sala e le forze politiche a lui collegate hanno espresso la volontà di portare la capienza dai 65.000 posti previsti a 70.000.

Il progetto iniziale dei due club aveva previsto la prima cifra così da evitare la costruzione di un terzo anello al fine di rendere più omogenea la struttura.

Ogni decisione risulta rimandata al 20 gennaio, data in cui la giunta si riunirà per decidere se approvare o meno le modifiche proposte o se rimanere fedeli al progetto iniziale.

LORENZO PIERANTOZZI