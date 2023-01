Recupero in vista per la Supercoppa: la notizia fa sorridere Pioli!

Il periodo buio per Ante Rebic sembra ormai esser superato. Il croato, out da settimane a causa di una lesione all’adduttore della coscia sinistra, è pronto a riassaggiare il campo da gioco.

Il recupero però è proceduto senza intoppi. Lo staff medico aveva stilato 20 giorni per farlo riprendere al meglio dal problema muscolare, tempistiche che saranno rispettate.

Il croato infatti sarà convocato per la partita di oggi contro il Lecce al Via del Mare, sfida fondamentale per mandare un segnale chiaro dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Da qui poi la squadra raggiungerà Riad, dove mercoledì prossimo i rossoneri si giocheranno il primo trofeo stagionale.

Rebic Rientro Supercoppa

Rientro Rebic, Supercoppa nel mirino

Nel mirino però c’è il derby di Supercoppa contro l’Inter. Oggi infatti difficilmente verrà rischiato da Pioli, il quale al massimo gli concederà uno spezzone nel finale.

L’obiettivo è farsi trovare pronto per la sfida contro i nerazzurri, possibile svolta in positivo o in negativo di una stagione tutt’ora nella norma.