Rinnovo Leao, possibile svolta: accadrà dopo la Supercoppa!

Il mercato di gennaio è iniziato ormai da due settimane, ma sembra quasi che non sia mai iniziato visto che nessuna squadra ha ancora piazzato colpi di spessore in grado di far parlare di sé e ovviamente anche il Milan non ha ancora modificato la sua rosa e molto probabilmente non farà nulla.

Stefano Pioli nei giorni vicini all’inizio del calciomercato lo aveva praticamente anticipato dicendo che gli unici colpi sarebbero stati i rientri dagli infortuni, ma in realtà i veri colpi potrebbero essere i rinnovi di contratto.

Nel corso dell’ultima settimana è infatti arrivato quello fondamentale di Ismael Bennacer e nel corso della prossima settimana potremo sapere di più su quello di Rafael Leao.

Milan Rinnovo Leao

Rinnovo Leao, novità durante la prossima settimana

Il rinnovo di Leao è una delle priorità per la dirigenza rossonera e, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, nell’arco della prossima settimana, immediatamente dopo la Supercoppa, l’avvocato di Rafa ,Ted Dimvula, è atteso in Italia per un incontro con i dirigenti.

Magari questo non sarà l’incontro definitivo, però potrebbe comunque fornirci un’idea migliore sul possibile esito della trattativa.

Andrea Mariotti