Rinnovo Leao, due fattori potrebbero rallentare la trattativa!

Il mercato di gennaio è iniziato ormai da diversi giorni e, come ampiamente pronosticabile, nessuna delle squadre di Serie A ha concluso trattative “importanti” e di conseguenza non modificando la rosa di inizio stagione.

Il Milan per esempio sta sfruttando questo mercato per portare avanti diversi rinnovi di contratto che di per sé potrebbero essere i veri colpi di questa sessione di mercato.

Come ben sappiamo, è già arrivato il rinnovo di uno dei perni rossoneri ossia Ismael Bennacer, ma la società di via Aldo Rossi sta lavorando per altri rinnovi importantissimi, primo tra questi è senza dubbio quello di Rafael Leao.

Leao Milan Rinnovo

Rinnovo Leao, due fattori potrebbero rallentare tutto!

Il rinnovo tra Rafa e il Milan sembra ormai in procinto di essere firmato e i suoi agenti e avvocati si trovano già a Milano per discutere del rinnovo al rientro della squadra da Riyad.

Stando però a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono due fattori che potrebbero far frenare la trattativa tra il portoghese e il Milan e quest’ultimi sarebbero la clausola rescissoria e le commissioni per gli agenti.

Al momento questi sono gli unici motivi per i quali la trattativa potrebbe subire qualche rallentamento visto che Rafa ha già espresso la sua scelta di voler rimanere al Milan.

Andrea Mariotti