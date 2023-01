Parole al miele dell’ex Milan per Pioli: “Auguro a Stefano di riuscirci”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri, reduci da un’importante vittoria sul campo della Salernitana per 1-2. Queste le sue parole:

Sulla partita contro la Salernitana:

“I rossoneri sono riusciti a ripartire subito forte e non era una cosa scontata, soprattutto visto l’avversario. Sono sicuro che se la squadra riuscirà a rimanere compatta, senza allungarsi, potrà fare bene. I modelli da seguire sono chiari: l’Ajax di Michels, il Milan di fine anni Ottanta, il Barcellona di Guardiola”.

Sulla lotta Scudetto:

“Campionato riaperto? Certo che sì. Il Napoli visto contro l’Inter non era il solito Napoli. Per tornare ai livelli che avevano prima della sosta dovranno ritrovare compattezza. Il Milan se gioca da collettivo può portare a casa lo Scudetto e può dire la sua anche in Europa”.

Le parole di Sacchi su Pioli

L’ex tecnico della Nazionale e del Milan si è poi soffermato anche su Stefano Pioli:

Sacchi, Milan, Pioli

“Gli auguro di prendermi alla svelta, vorrebbe dire che il Milan sta facendo grandi cose. Stefano è un allenatore molto bravo. Ne ha dato l’ennesima dimostrazione anche quando, dopo la terza amichevole persa consecutivamente con il PSV, ha tenuto la squadra a rapporto e non ha concesso il giorno di riposo.

A mio avviso ha fatto bene, perché certe sconfitte sono avvisi importanti che un tecnico deve riuscire a cogliere, e lui l’ha fatto. I giocatori devono capire bene la strada da percorrere“.