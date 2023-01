Emergenza infortuni, si ferma un altro titolare in vista di Salernitana-Milan!

Dopo circa due mesi di sosta, per via dei Mondiali in Qatar, torna il campionato. Se le varie Premier League, Liga e Ligue 1 hanno già dato il via al prosieguo della stagione, la Serie A deve attendere ancora un po’.

Si tratta di qualche ora, però, visto che si tornerà in campo domani e sarà proprio il Milan, ospite della Salernitana a dare inizio alla sedicesima giornata, alle ore 12.30.

Mister Pioli ha potuto lavorare al meglio con tutti i giocatori che non hanno partecipato alla Coppa del Mondo, ma spera di avere subito in forma anche coloro che in Qatar ci sono andati, con le rispettive nazionali.

Domani sarà una partita da non sottovalutare, in un campo difficile e con diverse defezioni per i rossoneri. Infatti, non saranno disponibili i vari Maignan, Ballo-Touré, Florenzi, Messias, Krunic, Origi, Rebic e Ibahimovic.

Ma, notizia dell’ultima ora, sarà assente anche un altro giocatore.

Salernitana-Milan: Pioli dovrà fare a meno di Kjaer

Getty Images, Kjaer, Milan, infortunio

Tra i tanti assenti in casa Milan per la gara di domani all’Arechi contro la Salernitana, si aggiunge anche Simon Kjaer.

Il difensore danese sarà costretto a dare forfait, ma sembra che non ci sia nulla di preoccupante. Infatti, stando a quanto appreso dal giornalista di Sky Sport Di Stefano, sembra si tratti solo di precauzione, visto il suo stato di forma non dei migliori.

Il giocatore continuerà il lavoro personalizzato per recuperare la condizione.