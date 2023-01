Frecciatina di Salvini sui social contro il Milan, preso di mira il mercato! (FOTO)

Il Milan è finito nell’occhio del ciclone dopo la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. In 10 contro 11, i rossoneri hanno perso per 0-1 contro un ottimo Torino dopo i tempi supplementari.

Cocenti le critiche dei tifosi, che hanno visto sfumare un grande obiettivo stagionale vista la distanza dal Napoli in Serie A. Tra queste, il commento del vice presidente del consiglio Matteo Salvini.

Milan-Torino

Matteo Salvini sbotta sui social: “Siamo forti cosi…”

Tramite un commento Instagram postato sul proprio profilo ufficiale, il vice presidente del consiglio Matteo Salvini ha polemizzato in merito alla sconfitta di coppa.

Di seguito le sue dichiarazioni: “No dai, non c’è bisogno di comprare nessuno sul mercato a gennaio, siamo forti così…forza Milan sempre“. Queste sono parole che vanno a testimoniare tutta la frustrazione che prova in questo momento come molti altri tifosi rossoneri.

Non è la prima occasione in cui il vice premier si esprime riguardo le vicende della sua squadra del cuore. Celebre il botta e risposta con l’ex calciatore del Milan Suso.